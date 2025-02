Foggiatoday.it - Ai rossoneri non resta che la salvezza, il ds Leone: "Poi vorrei costruire un grande Foggia"

Leggi su Foggiatoday.it

Le ambizioni e aspettative del direttore sportivo delsono rimandate al prossimo anno. Le sconfitte con Altamura e Monopoli e un calciomercato che non ha riservato grossi colpi di scena, non hanno sortito gli effetti sperati. Da qui, l'esigenza dile basi per la prossima stagione.