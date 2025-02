Ilfattoquotidiano.it - Ai giovani serve il vocational training? I figli dei ricchi sanno già dove andare a parare

di Davide La rubrica “Ultimo banco” del Corriere di lunedì 3 febbraio parla di orientamento dei, di quello che in termini si chiama “”. Il pezzo succitato mette però in evidenza come chi parla probabilmente non conosce – o conosce decisamente poco – il mondo e il mercato del lavoro e le sue dinamiche odierne. Chi parla di lavoro e di futuro deiin quel modo adotta la stessa valenza di chi continua ad insistere sui percorsi tecnico-professionali o STEM, senza rendersi conto – o trascurando volutamente – che nell’iperfinanziarizzazione del mondo di oggi, sono altre le carriere e le leve sulle quali impostare la propria vita. Che piaccia o meno, che si abbia (altri) “valori” o meno.In quanto professore universitario ed ex professionista di alto livello e in dimensioni internazionali, e in virtù del mio ruolo che mi fa confrontare quotidianamente con ie con le loro ambizioni e desideri professionali, mi chiedo come si faccia a chiedere ad un ragazzo giovane di orientare la propria vita su altre lunghezze d’onda che non siano quelle del mondo di oggi, senza capire o senza voler comprendere che, ostinandosi in una tale opera di convincimento “fuori dal mondo”, si può fare grave danno alle vitee altrui.