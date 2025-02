Ilrestodelcarlino.it - Ai domiciliari, ma addetto alla sicurezza di un supermercato, minaccia due calciatori

Porto Sant'Elpidio (Fermo) 6 febbraio 2025 - Nonostante fosse sottopostodetenzione domiciliare, aveva il permesso del giudice di uscire di casa per motivi di lavoro ed era impiegato nel servizio didi un. In stato di alterazione, però, mentre svolgeva il suo lavoro, è finto fuori dai binari legali e, dopo aver accusato due giovanidi aver rubato merce, è stato trovato in possesso di un coltello e di una pistola. Nei guai è finito un 40enne di Fermo, già noto alle forze dell’ordine. Tutto è iniziato quando la polizia di Fermo, è intervenuta, a seguito di una segnalazione per una lite tra due clienti e l’vigilanza, presso undi Porto Sant’Elpidio. Nella circostanza, intorno alle 19, 30, i poliziotti della squadra volante, allertati dSala operativa, hanno immediatamente raggiunto ilsito nella zona sud di Porto Sant’Elpidio dove, una volta sul posto, sono stato raggiunti da due ragazzi di colore che giocanO in una squadra di calcio locale.