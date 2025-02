Ilfattoquotidiano.it - Agrigento, capitale della crisi idrica: i cittadini chiamano i Carabinieri per le perdite d’acqua in strada, con le abitazioni rimaste a secco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una spada di Damocle pende suCultura: la. Immaginate turisti a frotte, nell’afa di ferragosto senza l’acqua per lavarsi. Uno scenario da incubo già concreto: il 29 gennaio, nella centralissima via Manzoni, i residenti hanno chiamato iper allertarli delle abbondantialla rete. Acqua sprecata lungo la, mentre diverserestano a. Uno scenario non nuovo nella città dei Templi.Il video e la rassegnazione: “Da 20 giorni senz’acqua” – L’arrivo deie le lamentele dei residenti sono immortalate in un video pubblicato dalla testata Reportsicilia.it. Dice una cittadina all’agente: “Sono senz’acqua da 20 giorni e ci resterò per altri 20”. Il carabiniere, davanti al lago che si spande sul cemento, risponde di aver avvisato Aica (la società che gestisce il servizio idrico).