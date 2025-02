Tg24.sky.it - Aggressione all'orologiaio influencer Lorenzo Ruzza: rinviato a giudizio Danilo Quarto

Leggi su Tg24.sky.it

Le telecamere di sorveglianza del negozio hanno ripreso ogni dettaglio dell’, e il video, estremamente chiaro, è ora agli atti dell’inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi. A finire sotto accusa per l’attacco anoto sui social, è, imprenditore nel settore della sicurezza privata,insieme al presunto compliceCanetoli con le accuse di tentata estorsione e lesioni. L’episodio risale al 18 maggio 2021 e si è svolto all’interno di una gioielleria in via Cesare Battisti., 40enne di origine barese, avrebbe cercato di imporre ai suoi servizi di sicurezza per le attività commerciali. Di fronte alla resistenza del gioielliere, sono scattate minacce, pugni e testate.