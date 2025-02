Ilfattoquotidiano.it - Aggredisce due agenti a martellate dopo avere rubato un’auto tra Ivrea e Santhià. La polizia spara e lo ferisce

Duedisono stati feriti a, questa mattina, sulla bretella autostradale, alla stazione di servizio di Viverone sud, aggrediti dal conducente di un veicolo. L’aggressore è stato ferito a sua volta da un colpo di pistolato da un poliziotto. Un agente sarebbe grave, i tre feriti sono stati portati in ospedale. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.L’uomo che ha preso ai due poliziotti, ferendoli, a quanto si apprende poco prima avevaa un casellante autostradale, secondo le prime informazioni al casello di Albiano. Sarebbe stato poi uno dei duedellastradale argli. Per soccorrere glie l’uomo sono intervenuti ambulanza e elicottero. I fatti sono avvenuti sulla bretella autostradale, che collega la A4, la Torino-Milano, con la A5, la Torino-Aosta.