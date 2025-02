Rompipallone.it - Affare improvviso, lascia subito la Serie A: il sostituto

Leggi su Rompipallone.it

Une inaspettato colpisce laA: può andare via proprio in queste ore, già pronto ilIl 2 febbraio si è chiuso il calciomercato in Italia, ma ancora le operazioni non sono finite in tanti altri campionati in giro per il mondo. E così i club diA possono ancora concludere degli affari in uscita, piazzando degli esuberi o accontentando degli interpreti che altrimenti avrebbero ben poco spazio da qui al termine della stagione.In effetti, ci sono ancora diversi nomi in ballo e uno di questi riguarda l’Atalanta. I bergamaschi hanno chiuso gli arrivi di Maldini e Posch nella sessione invernale, ma hanno anche ceduto Zaniolo, Godfrey e Gollini. Le operazioni in uscita per i nerazzurri potrebbero non essere finite qui, perché unall’estero è sempre più vicino a concretizzarsi.