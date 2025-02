Zonawrestling.net - AEW: Scontro tra MJF e Dustin Rhodes

MJF è stato protagonista della seconda ora dello show questa settimana. Aveva un microfono con sé ed era pronto a scatenarsi. Dopo aver detto al camion della produzione di tagliare la sua musica, ha iniziato a sparare a zero su Jeff Jarrett.Double J ha rifiutato l’offerta di MJF di aiutarlo a vincere il titolo mondiale AEW, e non è stata accolta bene perchè MJF vuole che Jeff Jarrett vinca il titolo mondiale AEW, in modo da poterlo sfidare. Tuttavia, MJF è stato interrotto da Max Caster, che è stato poi cacciato da Hangman Page.MJF ha poi continuato con il suo promo definendoli degli idioti senza talento. I fan hanno iniziato a cantare “chiudi la bocca”, fino a quandolo ha nuovamente interrotto.MJF non aveva intenzione di sentire niente da, ma aveva molto da dire.