AEW | I Gunns tornano a Dynamite e puntano dritti all’Hurt Syndacate

Ieri notte a, l’Hurt(MVP, Bobby Lashley e Shelton Benjamin) si è presentato sul ring per parlare ai fan. A un certo punto, MVP ha ufficializzato una open challenge invitando chiunque ne avesse coraggio a farsi avanti per una shot ai titoli di coppia detenuti da Lashely e Benjamin. Qui il ritorno a sopresa.Ieri notte a, Ihanno risposto all’open challenge lanciata da MVP. Austin e Colten si sono presentati sul ring andando subito faccia a faccia con i campioni di coppia. Il pubblico di Atlanta è parso felice di rivedere il duo. L’Hurtha accolto e la sfida e nel prossimo episodio dii due team si affronteranno.The Guns are back and want to talk some business #AEWpic.twitter.com/tAVyzQuSF7— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) February 6, 2025