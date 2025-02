Aerospazio è boom di offerte di lavoro Fly future convegno a Roma | Il settore è in vertiginosa crescita

Leggi su Ildenaro.it

E’didinelaerospaziale in tutto il mondo. Compagnie aeree, grandi aeroporti, industrie aeronautiche e spaziali sono a caccia di centinaia di migliaia di giovani per affrontare ladi questoprevista nei prossimi anni. Secondo il gigante americano Boeing, entro il 2043 saranno necessari quasi 2,4 milioni di nuovi professionisti, di cui 674 mila piloti, 716mila tecnici di manutenzione e 980mila assistenti al volo. Inanche le stime del gruppo europeo Airbus, che prevede nei prossimi venti anni una domanda globale di oltre 42mila nuovi velivoli passeggeri. Anche il notevole sviluppo delle attività spaziali, con i progetti per le nuove stazioni orbitanti e per lemissioni umane sulla Luna, sta creando l’esigenza per le aziende specializzate di trovare nuovi tecnici ed ingegneri.