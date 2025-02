Quotidiano.net - Aeroporto El Dorado di Bogotá: 45 milioni di passeggeri nel 2024, terzo in America Latina

Più di 45disi sono spostati nelattraverso l'Internazionale Eldi, consolidando lo scalo come ilpiù trafficato dell'per ilanno consecutivo, ha informato l'Aeronautica Civile della Colombia (Aerocivil). Elquest'anno ha superato inl'Internazionale della Città del Messico, l'Aicm, che solitamente movimentava più di 48di persone all'anno, ma ha ridotto il numero dopo la costruzione dell'Internazionale Felipe Ángeles. L'Aicm ha infatti visto transitare un totale di 45.359.485nel, circa mezzo milione in meno rispetto ai 45.802.360 che sono passati per l'didove sono arrivate nuove compagnie aeree, tra cui Emirates, Edelweiss e JetSmart e, quest'anno, la brasiliana Gol Airlines che ha aperto da oggi la rotta-Brasilia, con tre frequenze settimanali.