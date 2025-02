Thesocialpost.it - Aereo leggero si schianta nella regione di Mosca: due morti

Un velivolo ultraleggero si è precipitato quest'oggi, causando la morte delle due persone a bordo. La notizia è stata diffusa dalle agenzie russe, che citano fonti dei servizi di emergenza. L'incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Yeganovo, situato nel distretto di Ramenskoye, circa 50 chilometri a sud-est della capitale russa. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dello schianto e identificare le vittime. Notizia in aggiornamento.