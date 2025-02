It.insideover.com - Aerei-spia Usa sorvegliano i cartelli: Washington prepara attacchi ai narcos?

Leggi su It.insideover.com

Trump ha deciso di giocare la carta più pesante contro imessicani, designandoli ufficialmente come organizzazioni terroristiche straniere. Questo potrebbe aprire la strada a un intervento militare diretto degli Stati Uniti in Messico, ma il percorso è disseminato di ostacoli legali, politici e diplomatici. Il Pentagono non ha mai condotto operazioni su larga scala .Usaai? InsideOver.