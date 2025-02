Lanazione.it - Adrenalina a fior di pelle: in volo con il parapendio sul mare delle Cinque Terre

Monterosso (La Spezia), 6 febbraio 2025 – Volare è la sua vita. Torinese di nascita, vive a Modena, anzi no, con un camper gira il mondo per seguire la sua passione, il. Un amore che ha portato il cinquantunenne Gabriele Gardini a Monterosso con la sua associazione ’Fluo Flights’ che, da diversi anni, opera in località Termine e che sabato è pronta, coi suoi collaboratori, ad accogliere chiunque vorrà esserci (info al 366 7472749 o sul sito del sodalizio) per l’inizio di una nuova avventura nell’aria. Dopo un periodo di pausa, si riprende. Soddisfatto? “Molto. E a nome di tutti i piloti – afferma Gardini – voglio ringraziare la nuova giunta comunale di Monterosso, che finalmente ha risolto il ‘nodo’, dando in concessione l’area e consentendo, di fatto, un controllo sugli accessi e una messa in sicurezzanostre attività.