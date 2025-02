Lidentita.it - Adolescenti, allarme droga: la morte di Nora un monito

Leggi su Lidentita.it

Donald Trump dichiara guerra al Fentanyl, un analgesico prodotto da sintesi chimica considerata lapiù mortale al mondo perché solo nel 2022 avrebbe ucciso 73 mila persone negli Stati Uniti, ma l’in Europa, e non solo, per l’abbassamento dell’età a cui si inizia a far uso di stupefacenti è generalizzato. Laa .: ladiunL'Identità.