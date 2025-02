Ilfogliettone.it - Addio ticket sanitario, non devi più sborsare un euro: basta guardare sulla carta d’identità se rientri nell’esenzione

Per una vasta categorie di persone non sarà più obbligatorio pagare ilfar vedere un numero sul documento. Ilrappresenta una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria, un meccanismo introdotto per alleggerire il carico economico sul SistemaSazionale. In pratica, l’utente paga un contributo per accedere a determinate prestazioni, come visite specialistiche o esami diagnostici. L’importo varia in base alla fascia di reddito e al tipo di prestazione richiesta.Il ServizioNazionale (SSN) garantisce a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria di base e una vasta gamma di prestazioni specialistiche. L’accesso è gratuito per alcune categorie protette (ad esempio minori, disabili, pensionati con basso reddito), mentre per gli altri è previsto il pagamento del