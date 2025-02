Ildifforme.it - Addio ad Aldo Tortorella, il “partigiano Alessio” e storico dirigente del Pci

Leggi su Ildifforme.it

Scomparso la scorsa notte a Roma,. E’ stato ricordato affettuosamente anche dal presidente nazionale dell’Anpi come “parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste egli antifascisti”L'articoload, il “” edel Pci proviene da Il Difforme.