Addio ad Aldo Tortorella comunista ed ex partigiano Era nato a Napoli 98 anni fa

Aldo Tortorella, ilAlessio, è morto la notte scorsa a Roma. Aveva 98. Eranel luglio del 1926?, si legge anche sul sito web del Manifesto, dove si ricorda che Tortorella “partecipò giovanissimo alla Resistenza, i fascisti lo catturarono ma lui riuscì a fuggire. Giornalista, ha cominciato nelle pagine di Genova dell’Unità ed è stato negliSettanta direttore dell’edizione nazionale. Parlamentare per molti, responsabile nazionale della cultura per il PCI, è stato nella segreteria di Berlinguer. Contrario alla svolta di Occhetto, è rimasto nel Pds e poi Ds che ha lasciato nel 1998 al tempo del governo D’Alema e della guerra del Kosovo. Ha fondato e diretto negli ultimi 25l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra. Con il manifesto e il gruppo delle sue fondatrici e fondatori, in particolare con Rossana Rossanda come racconta lui stesso nel pezzo a lei dedicato tratto dallo speciale per il centenario, ha sempre avuto un rapporto stretto di confronto, critiche e discussioni serrate.