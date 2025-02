Ilrestodelcarlino.it - Addio a Sermide Ruffilli, simbolo della Resistenza modenese

Modena, 6 febbraio 2025 –ad uno dei simbolied emiliana. Si è spenta all’età di 100 anni, con nome di ‘Laila’ pedalava da Solara di Bomporto alla Fossa di Nonantola per portare messaggi ai partigiani. Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti la ricorda con queste parole: “Porgo con commozione l', la partigiana Laila, una tra le ultime testimonilotta per la Liberazione. Ha speso la sua lunga vita per la libertà e per gli altri, con il suo impegno politico nel dopoguerra e l'attività nelle scuole dove, con l'Anpi, raccontava agli studenti cosa ha significato prendere posizione e rischiare la vita. Quest'anno così importante, l'80°Liberazione, lo dedicheremo ae a tutte le donne e gli uomini che hanno lottato per tutti noi”.