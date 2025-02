Sport.quotidiano.net - Adamant, c’è subito Mantova. L’ultima volta era serie A2

Non ci sono ancora date ufficiali, ma l’ordine delle partite è uscito e il primo impegno dei play-in per l’ha un retrogusto da A2, una sfida tra due nobili decadute con tanta voglia di tornare nei palcoscenici che più contano. Sarà infatti Ferrara-la gara di apertura della seconda fase per i biancazzurri, che esordiranno nel weekend del 15 e 16 febbraio: ancora mistero sul giorno in cui si giocherà la partita, con la società che sta spingendo per mantenere il consueto orario delle 18 di domenica nonostante la concomitanza con la 4 Torri Volley. In queste ore si avrà l’ufficialità, ma intanto si può fare un primo ragionamento sul calendario, che vedrà appunto l’esordire contro gli Stings, in una Bondi Arena che si preannuncia già infuocata vista la rivalità tra le due tifoche va avanti dai tempi della A2.