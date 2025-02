Achille Lauro ‘Incoscienti giovani’ per sempre | L’amore e il non amore sono i motori dell’arte

Leggi su Funweek.it

Rolls Royce (2019), Me ne frego (2020), Domenica (2022) e ora Incoscienti giovani. Nel 2025torna a Sanremo per la qua quarta volta in gara, dopo essere stato super ospite fisso con i suoi Quadri nel 2021. Ma se il Senato dell’Ariston pensa di potersi aspettare già qualcosa sulla scia delle precedenti esibizioni, beh, rimarrà sorpreso. Oggi il cantautore romano compie una nuova trasformazione, liberandosi di drappi e costumi e vestendosi di un’eleganza senza tempo priva di orpelli estetici. E diventa solo, con una ballad emozionale ispirata a una storia vera.Riannodiamo i fili del tuo percorso artistico?In effetti è dal 2021-22 che non pubblico un album, ma in questi anni ho lavorato molto sulla musica, cercando di definire la mia vera identità. Nonostante mi sia divertito a sperimentare con generi e spettacoli diversi, pubblicando tanta musica variegata, ho sentito il bisogno di approfondire ulteriormente il mio percorso artistico.