Inter-news.it - Acerbi torna titolare in Fiorentina-Inter! La lunga assenza – TS

Leggi su Inter-news.it

Francescosecondo Tuttosport indopo diversi mesi di stop. Infortuni e ricadute, il difensore fa rifiatare finalmente anche Stefan de Vrij.– Francescofinalmente si riprende il suo posto nell’undici di Simone Inzaghi. Suo ormai forse non più perché le prestazioni di Stefan de Vrij fanno pensare tutt’altro. Alle ore 20.45 inizia il recupero di, che riprenderà dalla rimessa laterale viola al minuto 17. Questa sarà la gara in cuitorneràdopo più di due mesi. L’ex Lazio aveva fatto la sua comparsa per l’ultima volta contro il Verona il 23 novembre. Da lì in poi infortuni, ricadute, ritardi nel recupero ed un tempo infinito a dividere il calciatore dal rettangolo di gioco.MINUTAGGIO –tra 10 giorni festeggerà i 37 anni e potrebbe essere il suo ultimo compleanno da giocatore dell’