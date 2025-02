Internews24.com - Acerbi Inter, il pupillo di Inzaghi vuole riconquistarsi il posto da titolare: con la Fiorentina la chance

di Redazione, ildiilda: con lala, facendo rifiatare de VrijNon è una novità il fatto che gran merito dell’acquisto da parte dell’di Francescolo abbia Simone. Il suo ex allenatore alla Lazio aveva spinto con tutte le forze per il suo arrivo, quando i nerazzurri erano corti in difesa. A distanza di anni, le alternative nel reparto arretrato sono aumentate, come sono anche aumentati i problemi fisici per il difensore quasi 37enne. Già a partire dalla sfida di oggi contro la, il difensore torna dafacendo rifiatare de Vrij, e punta ailanche per il proseguo della stagione. Questo quanto scrive Tuttosport.– «Francescodovrebbe essere la grande novità della formazione iniziale dell’per la prosecuzione della partita di Firenze in programma questa sera.