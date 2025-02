Internews24.com - Acerbi Inter, il difensore torna tra i titolari contro la Fiorentina? Le ultime

di Redazione, iltra ila? Lein vista del match di questa sera al FranchiSecondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, Simone Inzaghi sta valutando un ampio turnover nella formazione dell’in vista della sfidala. Considerando l’importanza della gara e il calendario fitto di impegni, l’allenatore nerazzurro potrebbe apportare diverse modifiche alla squadra titolare. Tra i possibili cambi figura il ritorno di Francesco, pronto a riprendersi il suo posto in difesa dopo un lungo stop per infortunio. Il modulo previsto per l’dovrebbe essere un 3-5-2, con Sommer in porta, mentre la difesa dovrebbe essere completata da Bisseck e Bastoni accanto ad. A centrocampo, Calhanoglu è atteso in cabina di regia, affiancato da Frattesi e Mkhitaryan.