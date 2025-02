Inter-news.it - Acerbi come verrà gestito al rientro dall’infortunio?

Francescoè finalmente tornato a disposizione di Inzaghi. Che ora però deve risolvere il rebus della sua gestione per riuscire ad averlo in campo.IN CAMPO – Da Fiorentina-Inter Inzaghi dovrà gestire il ritorno di. Il centrale non si vede in maglia Inter in Serie A praticamente dal cinque ottobre, con la sola eccezione di Inter-Napoli. Fanno quattro mesi pieni. Ma ora che finalmente l’infortunio è alle spalleverranno gestiti i suoi minuti?FATTORI DA SOPPESARE – Impossibile infatti non guardare a due fattori. Il primo è la necessità tecnica. De Vrij, sempre dal cinque ottobre, non ha giocato titolare quattro volte, considerando tutte le competizioni: Inter-Napoli, Verona-Inter (in cui poi ha giocato settantacinque minuti), Inter-Como e Inter-Udinese di Coppa Italia.