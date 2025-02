Ilrestodelcarlino.it - Accusato di violenza sessuale. Bengalese cerca soldi in patria per il risarcimento alla vittima

Una raccolta di denaro dal Bangladesh per proporre un’offerta didellain piazzale Matteotti. E’ quanto proverà a ottenere con il sostegno di familiari e conoscenti, il 30enne M.K., arrestato a ottobre scorso dai carabinieri in piazzale Matteotti pernei confronti di una 49enne di origine sudamericana. Ieri si è svolta l’udienza preliminare durante il quale il 30enne, assistito dall’avvocato Michele Mariella, ha chiesto il patteggiamento parziale per i reati die lesioni. La difesa, inoltre, ha chiesto di discutere il rito abbreviato per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto del coltello. Il giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 26 marzo concedendo un termine, su richiesta della difesa, per raccogliere il denaro dal Bangladesh, alcune migliaia di euro, per un’offerta risarcitoria che verrà proposta, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Andrea Casula.