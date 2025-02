Ilrestodelcarlino.it - Accusato di rapina al Penny Market. L’imputato viene assolto

"Non è uno dei duetori mascherati. Quella cassiera, che dice di averlo riconosciuto sotto il passamontagna dagli occhi e dalle movenze, lo indicò solo per motivi di astio e risentimento personale". Un uomo salernitano, classe 1991, ieri in Tribunale è statodall’accusa di essere uno deitori che il 2 agosto 2022 erano entrati neldi via Mussini armati di un coltello e un bastone, portando via 297 euro da una cassa. Il collegio presieduto dalla dottoressa Cristina Beretti (a latere i giudici Giovanni Ghini e Francesco Panchieri) lo ha ritenuto innocente "per non aver commesso il fatto". Carratù, all’epoca dei fatti residente a Correggio, resta comunque in carcere per un’altraavvenuta in Campania un mese dopo di quella correggese, che si riteneva commessa proprio insieme al coimputato Gennaro Testa, anch’egli salernitano (già condannato).