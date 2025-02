Ilrestodelcarlino.it - Accademia italiana della cucina. Premio "Nuvoletti" a Di Sante

Vedere una famiglia in cantina declinare tre generazioni e trasmettere i valoripace,convivialità,terra, è una grande risorsa per il territorio. Il quale per fortuna è ricco di umanità, di storie buone da bere e da mangiare e pure da raccontare. Belle storie come quella di Tommaso Di, di sua moglie Camilla, di sua mamma Gigliola, di suo padre Roberto e dei suoi figli Emma e Francesco. Un buon vino nasce da una buona armonia, da princìpi che si trasmettono di generazione in generazione, che mettono radici nella terra esattamente come fa la vigna e che si colgono nelle persone. Premesse fondamentali per capire il valore del "", il riconoscimento che l’avvocato Floro Bisello, delegato dell’per la provincia di Pesaro-Urbino, ha consegnato alla famiglia Diassieme al suo gruppo: "IlGiovanni– spiega l’avvocato Bisello – viene consegnato alla persona che ha contribuito in modo significativo alla conservazione, conoscenza e valorizzazionebuona tavola tradizionale del proprio territorio.