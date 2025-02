Abraham doppietta alla Roma e polemica | tifosi giallorossi fischiano lui risponde

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La legge dell'ex ha colpito ancora una volta la. A sancire l'eliminazione deiCoppa Italia, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan, è stato Tammy, ex attaccantenista ceduto in prestito ai rossoneri la scorsa estate. Dopo un inizio di stagione deludente, passato all'ombra di Morata,si .