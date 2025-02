Ilgiorno.it - Abbiategrasso, troppi rifiuti lungo la Milano-Mortara: Rfi promette di pulire

, 6 febbraio 2025 –nell’areala linea ferroviaria: parte la richiesta di intervento a Rfi che si è già impegnata a risolvere la situazione. È questo l’effetto delle segnalazioni che riguardano soprattutto la situazione del tratto tra via Giramo e via Galileo Galilei e che hanno spinto l’Amministrazione comunale a muoversi. “All’inizio del 2025 numerosi cittadini avevano segnalato una situazione lampante di degrado legata all’abbandono dila striscia di verde che costeggia i binari della linea ferroviaria, in particolare nel tratto tra via Giramo e via Galileo Galilei – spiegano i portavoce dell’amministrazione di– L’Amministrazione comunale tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha raccolto le comunicazioni corredate da ampia documentazione fotografica che è stata presa in carico dal Servizio Ambiente.