Sport.quotidiano.net - "Abbiamo costruito una Ternana più forte". Il presidente D’Alessandro presenta i rinforzi

di Augusto AusteriTERNIStefanoa ruota libera. Allazione dei nuovi calciatori ilrossoverde ha affrontato vari argomenti. "Il risultato finale del mercato è assolutamente positivo – ha spiegato – e non c’è mai stato immobilismo.puntellato una rosa giàe agito anche in ottica programmazione. Nonostante gli infortuni di Damiani e Krastev a inizio stagione, a dicembre eravamo primi, non si parlava di rosa "corta" e non ci aspettavamo che il mercato servisse per rincorrere. E’ valsa la pena attendere le ultime 48 ore per chiudere il mercato. Ringrazio il diesse Mammarella, tutte le componenti societarie, in particolare il direttore Mangiarano e la segretaria Fenili". Sul rinnovo di de Boer: "Lo ufficializzeremo a breve, perchè vuole restare con noi".