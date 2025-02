Avellinotoday.it - A Villa Amendola la presentazione dei due libri del colonnello Fabio Filomeni

"Morire per la Nato?" "Baghdad ribellione di un generale":farà tappa ad Avellino per presentare i suoi due volumi. L'appuntamento è per l'8 febbraio 2025 alle 17.30 ain via Dei due principati. L'appuntamento vede l'organizzazione dell'Associazione Metapolitica.