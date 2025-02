Ilfattoquotidiano.it - A un anno dalle Olimpiadi Milano-Cortina, gli obiettivi di spesa e sostenibilità sono stati ridicolizzati

del Direttivo nazionale di Mountain Wilderness ItaliaPer valutare le ricadute in positivo o in negativo delle prossimeinvernali, abbiamo scelto di affidarci agliscritti nelle 127 pagine del dossier di candidatura, 26 giugno 2026:a costo zero, 92% delle opere già esistente o con leggere ristrutturazioni, evento sostenibile, lotta allo spopolamento della montagna, legacy, investimento nella cultura.a costo zero: sommando ai costi per la gestione dell’enorme macchina organizzativa della Fondazione2026 le opere in corso di definizione, le speselievitate oltre i cinque-sei miliardi di euro. Nelle spese olimpichestate inserite infrastrutture che nulla ha che vedere con l’evento sportivo: opere stradali, ferroviarie, aeroporti, collegamenti sciistici.