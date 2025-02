Lanazione.it - A spasso in città tra dialetti, oratori e storie d’amore

Una passeggiata lungo le vie del dialetto perugino, un’incursione nell’o di Sant’Agostino e l’amore tra Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli per le nuove visite guidate di “Gran Tour Perugia“. Si comincia oggi alle 16 nell’ambito del Festival delle Radici, con una passeggiata gratuita per le vie del dialetto per scoprire i significati reali dei nomi di alcune strade dell’acropoli come via del Verzaro, la Cuparella e via del Bulagaio : attraversandole si potrà capire quanto la toponomastica dellasia stata influenzata dal dialetto perugino e conoscere storia, curiosità e segreti. Domenica sempre alle 16 è la volta dell’o di Sant’Agostino. Passeggiando lungo corso Garibaldi, si arriva a questo scrigno d’arte rivestito di pitture e intagli lignei dorati che fanno ben intuire una committenza colta e raffinata.