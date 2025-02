Ilgiorno.it - A San Valentino si cura il cuore: la Cardiologia dell’ospedale di Magenta apre le porte (senza prenotazione)

(Milano) – Accesso diretto e gratuito, per una voltaprenotazioni o altre procedure, agli ambulatori del blocco cardiologicoper interloquire con i medici per la lettura degli esami, l’analisi dei fattori di rischio e avere indicazioni sulla prevenzione delle patologie cardiache: è questo il senso dell’importante iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari che all’Ospedale “Fornaroli” dicoinciderà con il 14 febbraio, giorno di San. Dalle 14 alle 16, i cittadini interessati possono accedere direttamente e gratuitamente agli ambulatori del blocco cardiologico, al quarto pano dell’edificio, per confrontarsi con i medici del reparto e porre tutte le domande necessarie. “Il giorno di Sanè una data importante per pensare davvero al benessere del- ha così spiegato l’iniziativa Alessandra Russo, Direttoree Uticdi- e i nostri cardiologi saranno a disposizione dei cittadini nell’ambito di questa iniziativa sviluppata in sinergia fra la struttura ospedaliera e il territorio.