"A Report fanno tutti i puristi, poi di nascosto usano le serre". Il produttore Sebastiano De Bartoli replica all'inchiesta di Ranucci

Non c’era bisogno di essere esperti di vino per capire che l’ultimadiavrebbe scatenato un terremoto a Pantelleria. La trasmissione di Sigfrido, già nota per la sua incursione nel mondo dei grandi del vino italiano, ha acceso i riflettori sul Passito di Pantelleria di Donnafugata, ponendo un quesito: chi sono i "furbetti" di Pantelleria cheuso di “” per l’appassimento dell’uva? Per fare chiarezza sulla situazione siamo andati a sentire la voce di diversi vignaioli panteschi, tra chi, come la cantina Marco De, il passito – con non poca fatica – cerca di produrlo ogni anno.La risposta di cantina DeDe, seconda generazione a capo della cantina Marco De, ci accoglie senza troppi giri di parole: «La situazione è complessa e non si è mai fatta chiarezza.