Lanazione.it - A Piombino “piace” la Maremma: “Territori con aspetti in comune”

Grosseto, 6 febbraio 2025 –vuole diventare il 29esimodella provincia di Grosseto. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Ferrari, dichiarando che è partito l’iter amministrativo per staccarsi da Livorno.con Grosseto condividecome il Golfo di Follonica, la diocesi con sede a Massa Marittima, il gestore dei rifiuti e molto altro. Per il sindaco Ferrari, il suoo è un prolungamento naturale della. L’economia die Grosseto hanno sempre comunicato; ad esempio, le acciaierie hanno dato lavoro a molti lavoratorini. Per Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio di Grosseto e Livorno, la decisione spetta ai cittadini. Secondo l'Ente, poco cambierebbe. “Non è la prima volta che si parla del passaggio dida Livorno a Grosseto.