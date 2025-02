Gqitalia.it - A New York Justin Bieber ha raggiunto l'apice della modalità Adam Sandler

Leggi su Gqitalia.it

Se in passato lo stile diera costituito da jeans skinny e abbigliamento streetwear, oggi è in pienaslouch god. Sta mettendo alla prova i limiti dei jeans larghi, dei capispalla oversize e degli accoglienti stivali di shearling, come quelli di Loewe che ha indossato per una settimana di fila.Ieri, a New, l'attore ha alzato la posta in gioco nel suo impegno a vestirsi come l'uomo più cool del mondo, con alcuni capi molto alla.GQ In Fashion TermsOgni sabato GQ ti raggiunge con le migliori storie dal mondomoda e dello stile, ma non solo.Per prima cosa,ha indossato una felpa con cappuccio giallo pastello senza t-shirt, un berretto verde aderente e pantaloni larghi bianchi. Ai piedi, ha scelto i suoi fidati stivali di montone Loewe e ha aggiunto degli occhiali neri molto da rave alle 4 di mattina per completare il tutto.