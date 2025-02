Lanazione.it - A MetJazz Magalí Sare e Manuel Fortià

Tornanella città, la serie di appuntamenti del festival parallela ai concerti in cartellone al Metastasio o al Fabbricone. Domani alle 21 al Museo del Tessuto suil palco un duo spagnolo pluripremiato tra i più trascinanti, eclettici e gioiosi della scena europea: la cantantee il contrabbassista(nella foto), con il progetto Re-tornar. Un amalgama esuberante e malinconico di musica iberica e suoni newyorkesi.è una cantante catalana, formazione nei cori, esperienze nella musica popolare, interesse per le musiche più diverse, dedizione al jazz; anche il vassistaè iberico, ma con una intensa esperienza a New York e un lavoro in studio in più di 60 album. Il loro dialogo ruota intorno alla voce delicata e spigliata die al contrabbasso swingante di, ma si arricchisce di scambi giocosi, di strumentini extra, di sorprese nei ruoli, distribuiti su un repertorio sorprendente.