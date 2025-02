Lanazione.it - A Marcialla il teatro è “a chilometro 0“

CERTALDOTorna alRegina Margherita dila rassegna “a Km 0“, con attori e compagnie del territorio. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21.30 con la compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, che presenta “Torneranno a volare le rondini“. Testo e regia di Marco Lombardi, con Laura Bozzi, Anita Barbieri, Rosanna Reccia, Aldo Innocenti, Roberta Sabatini, Chiara Foianesi, Michele Cimmino, Matelda Giachi. Musiche originali di Marco Simoni. "Si tratta di un’opera corale, intima, struggente – racconta il regista –. Per me e per gli attori è stata, come per i protagonisti della storia, una complessa, meravigliosa esperienza di continuo confronto con se stessi e con gli altri. Una ricerca coraggiosa delle profondità dell’animo umano". Lo spettacolo è una sorta di viaggio nel mondo del non detto, alla scoperta di vite segnate dall’assenza, dalla precarietà emotiva, rese ancora più faticose da pensieri impensabili.