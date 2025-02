Formiche.net - A che punto è la trattativa Usa-Cina su TikTok

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti erischiano di compromettere il futuro dinegli Stati Uniti. ByteDance, la società cinese che possiede l’app da 170 milioni di utenti in Americani, sta “rallentando” le trattative per la vendita della piattaforma in attesa del via libera da parte del governo di Pechino. Lo scrive il Washington Post.L’approccio duro di PechinoLe fonti anonime del Washington Post hanno affermato che la, in linea con i dettami del Partito comunista cinese, potrebbe adottare un “approccio duro”, lasciando “morire” le attività dinegli Stati Uniti in attesa di un “grande accordo” con l’amministrazione Trump. Quest’ultimo, secondo le fonti, dovrebbe includere “concessioni importanti” in termini commerciali e di politica tecnologica. I nuovi dettagli sono arrivati in un momento di crescente tensione tra Washington e Pechino: dopo i dazi del 10 per cento imposti dal presidente Donald Trump ai prodotti importati dalla, Pechino ha risposto con limitazioni all’esportazione di minerali e con l’avvio di una causa antitrust contro Google.