A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

si presenta con grandi ambizioni ai2025 di sci alpino e punterà a un risultato di lusso nelingiovedì 6 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurra, che in stagione si è imposta in questa specialità a Beaver Creek, ha avuto modo di provare la pista nelle due prove cronometrate della discesa libera e sarà tra le grandi favorite della vigilia su un tracciato molto scorrevole.LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE AIDI SCI ALPINO DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30scenderà con ilnumero 11 e dunque partirà alle ore 11.53 e 20 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Le atlete con untra 1 e 15 si presenteranno al cancelletto dinza con intervalli di 2’20” tra loro.