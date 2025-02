Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG dei Mondiali: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

andrà a caccia di grandi risultati ai2025 di sci alpino e cominciare dalingiovedì 6 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). L’azzurra, che in stagione ha vinto cinque gare tra cui ildi Cortina d’Ampezzo, ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia alla sua prima gara in questa rassegna iridata, con vista verso la discesa libera di sabato e il gigante di settimana prossima.LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE AIDI SCI ALPINO DALLE 9.30LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO DALLE 11.30scenderà con ilnumero 6 e dunque partirà alle ore 11.41 e 40 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti.