1nessuno100giga | il progetto della Regione Sicilia contro il bullismo e il cyberbullismo

Leggi su Orizzontescuola.it

In occasioneGiornata nazionaleile il cyber, prevista per il 7 febbraio, prende avvio una nuova fase del’. L'iniziativa, finanziata dallana con un contributo di quasi 2,4 milioni di euro, è promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione eFormazione professionale ed è stata sviluppata sotto il coordinamento dell’USR per la.L'articolo “”: ilile il cyber