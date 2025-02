Ilfattoquotidiano.it - 13enne lancia un petardo in un tombino e provoca un’esplosione di metano: 40 mila dollari di danni

Uno scherzo che si trasforma in un disastro sfiorato. È successo nella contea di Zizhong, nella provincia cinese del Sichuan, dove un ragazzino hato unin unndo una potente esplosione di. Il video dell’incidente, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è diventato virale in Cina, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sui rischi legati all’uso di fuochi d’artificio.L’esplosione, avvenuta giovedì scorso, ha danneggiato otto veicoli, ma fortunatamente non ha causato vittime: come si vede dalle immagini, poteva andare molto peggio. Le autorità hanno rintracciato il responsabile, un tredicenne, in meno di un’ora, e la polizia ha avviato un’indagine. Secondo le stime delle compagnie assicurative, iai veicoli ammontano a circa 285.000 yuan (39.041).