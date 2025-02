Romadailynews.it - 1040 assunzioni di operatori socio sanitari nelle Asl della Regione Lazio

Leggi su Romadailynews.it

“E’ stato siglato nella serata di ieri, l’accordo tra le organizzazioni sindacali; Fials ,Cgil, Cisl, Uil, Nursind, e la, attraverso il quale si potrà procedere alla assunzioneAsl del, dial netto dellegià avvenute, su 7349, inseriti nella graduatoria concorsuale a valenza regionale, dell’Azienda ospedaliera di Roma Policlinico Tor Vergata”.Lo comunica in una nota il Segretario Regionale Fials Vittorio Ricci.“Al tal proposito, si ricorderà quanto di recente la FIALS, abbia protestato per la carenza dinella ASL Viterbo, figure essenziali per l’assistenza ai pazienti, ad oggi negli ospedali viterbesi di 70 unità da assumere a tempo indeterminato previste nel piano del fabbisogno, ne risulta soltanto una.