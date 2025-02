Ztl del Vomero la Rete Sociale No Box | Il Comune è contrario ma i gestori delle Tpl ci danno ragione

Leggi su Ildenaro.it

“Prima va realizzato uno studio tecnico-scientifico approfondito su traffico e mobilità dell’area collinare, non limitato ae Arenella“. È la posizione espressa dall’assessore alla Mobilità deldi Napoli, Edoardo Cosenza, durante la riunione della commissione Polizia locale svoltasi lunedì scorso in merito all’ipotesi di istituire una Ztl nelle aree, San Martino e Cimarosa. Per Cosenza la proposta risulta “potenzialmente valida”, ma deve “essere analizzata nel contesto complessivo della mobilità dell’intera area collinare per individuare la soluzione migliore, soprattutto in considerazione della presenza di numerosi ospedali nella zona”: in pratica un altolà alle richieste della municipalità 5, ma anche dei comitati e perfino della Polizia municipale. Sull’idea di uno screening c’è l’intesa tra l’assessore alla Mobilità e il sindaco Manfredi.