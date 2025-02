Zitto arriva Momento vergogna al Grande Fratello Eva e l’altro beccati | ne stavano parlando male

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Imbarazzanti”. Scoppia una bufera su Eva Grimaldi a causa di un gesto dell’attrice alle spalle di Zeudi di Palma. Eva è uno dei nove concorrenti delfiniti in nomination questa settimana. Nella puntata di giovedì prossimo si saprà se dovrà abbandonare definitivamente la casa. Ma, in questo caso, a differenza dell’eliminazione precedente, per lei non ci saranno biglietti di ritorno. Eva è stata nominata un po’ a sorpresa da Iago Garcia, una nomination che nessuno si aspettava. Il video con la sua reazione, dopo che l’attore spagnolo ha fatto il suo nome, è ormai virale, e il volto di Eva è diventato un meme.Nel frattempo, Eva è stata pizzicata poco fa in giardino durante una conversazione con Mattia Fumagalli. I due parlavano a bassa voce, cercando di non farsi sentire da orecchie indiscrete.