Zelensky: «Pronto a negoziati diretti con Putin se è l'unica opzione»

A tre anni dall’inizio dell’invasione russa, Volodymyrsi è dettocon Vladimir. «Se questa èper portare la pace ai cittadini ucraini e a non perdere vite, sicuramente opteremo per questa scelta», ha detto rispondendo a una domanda del giornalista britannico Piers Morgan in un’intervista postata su Youtube. Il presidente ucraino ha aggiunto che avrebbe accettato una «riunione con quattro partecipanti» senza tuttavia precisare quali fossero, sebbene nei giorni scorsi avesse avanzato l’ipotesi di trattative con la Russia insieme a Stati Uniti e Unione europea.Il Cremlino: «ha problemi di legittimità ma rimaniamo aperti ai» Dall’altra parte, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che, «nonostanteabbia grossi problemi in termini di legittimità, la parte russa rimane aperta ai».