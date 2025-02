Dayitalianews.com - Zelensky pronto a negoziare con Putin per mettere fine alla guerra: “Non sarò gentile”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto “a negoziati diretti con” per: “Noncon lui. Lo considero un nemico. E a dire il vero, credo che anche lui mi consideri un nemico” ha detto nel corso di un’intervista su Youtubegiornalista britannica Piers Morgan.Le diplomazie sono al lavoro per avviare trattative dirette tra Ucraina e Russia. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si dice pronto “a negoziati diretti con”. L’obiettivo è solo uno:la parolaal conflitto. Colloqui diretti con, secondo Zelensky, “Unica soluzione per portare la pace ai cittadini ucraini”. Fin dall’inizio del conflitto Zelensky sostiene comunque che la garanzia per la sicurezza nel Paese è l’ingresso della Nato. Ma anche in questi giorni la sensazione è che l’ingresso nell’Alleanza Atlantica non avverrà in tempi brevi.